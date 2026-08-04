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Pramono Pastikan Jakarta Tetap Aman dan Nyaman Sepanjang Agustus

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 04 Agustus 2026 |21:10 WIB
Pramono Pastikan Jakarta Tetap Aman dan Nyaman Sepanjang Agustus
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
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JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan Ibu Kota akan tetap aman, nyaman, dan kondusif sepanjang Agustus 2026. Pernyataan itu disampaikan untuk merespons munculnya kekhawatiran masyarakat terkait isu demo ricuh yang disebut-sebut berpotensi terulang seperti pada Agustus tahun lalu.

"Saya termasuk meyakini Jakarta bulan Agustus ini aman, nyaman," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa (4/8/2026).

Pramono menegaskan, menjaga situasi Jakarta tetap kondusif bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, melainkan membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat.

"Yang jelas, untuk menjamin Jakarta tetap aman, nyaman, dan damai itu adalah tugas kita bersama. Apa yang kami lakukan untuk membuat Jakarta aman dan nyaman harus didukung oleh seluruh masyarakat. Kalau hati kita nyaman dan aman, suasananya juga akan aman dan nyaman," ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah pusat perbelanjaan di Jakarta menjadi sorotan setelah memasang pagar besi berukuran tinggi di area sekitar mal. Kondisi tersebut ramai diperbincangkan di media sosial dan dikaitkan dengan isu potensi aksi demonstrasi besar yang berujung ricuh seperti yang terjadi pada Agustus tahun lalu.

 

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