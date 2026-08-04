AS Berencana Tutup Misi Diplomatiknya di 5 Negara, Termasuk Jepang dan Indonesia

WASHINGTON - Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) telah memberitahu Kongres bahwa mereka berencana untuk menutup lima misi diplomatik asingnya, menurut orang-orang yang mengetahui pemberitahuan tersebut. Langkah ini merupakan pengurangan jejak diplomatik global AS yang jarang terjadi.

Dilansir Reuters, dalam pemberitahuan yang dikirim ke beberapa komite kongres akhir pekan lalu, Departemen Luar Negeri mengatakan pihaknya berencana untuk menutup pos-posnya di St. George's, Grenada; Nagoya, Jepang; Medan, Indonesia; Douala, Kamerun; dan Winnipeg, Kanada. Orang-orang yang mengetahui pemberitahuan tersebut berbicara dengan syarat anonim karena pemberitahuan tersebut tidak dipublikasikan.

Penutupan yang diperkirakan ini merupakan contoh langka dari penutupan beberapa misi diplomatik asing oleh AS dalam pengurangan ukuran yang tidak terkait dengan peristiwa geopolitik tertentu.

Awal tahun lalu, selama bulan-bulan awal pemerintahan Trump, Departemen Luar Negeri mulai mempersiapkan penutupan hampir selusin misi diplomatik asing, seperti yang dilaporkan Reuters dan media lain pada saat itu, sebagai bagian dari upaya yang lebih luas oleh presiden Republikan untuk mengubah birokrasi AS agar sepenuhnya selaras dengan agenda "America First"-nya.

Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih telah menganjurkan program penutupan yang lebih ambisius, menargetkan hingga 30 misi diplomatik asing. Beberapa pejabat pemerintah secara pribadi berpendapat bahwa beberapa misi diplomatik asing yang lebih kecil tidak penting dan tidak hemat biaya.

Partai Demokrat dan beberapa mantan pejabat kebijakan luar negeri dan keamanan nasional berpendapat bahwa pengurangan jejak diplomatik AS – ditambah dengan pembubaran Badan Pembangunan Internasional AS (USAID), yang memberikan bantuan senilai miliaran dolar secara global – berisiko melemahkan kepemimpinan Amerika, sekaligus meninggalkan kekosongan berbahaya bagi musuh seperti China dan Rusia untuk diisi.