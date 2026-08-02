Diduga Serangan Siber Iran Hantam Sistem Air di 7 Negara Bagian AS

WASHINGTON – Amerika Serikat (AS) menyelidiki aktivitas serangan siber yang memengaruhi teknologi pada sistem air di setidaknya tujuh negara bagian minggu ini, termasuk Minnesota dan Michigan. Serangan siber ini memaksa beberapa perusahaan utilitas untuk beralih ke operasi manual sementara otoritas negara bagian dan federal menyelidiki siapa yang berada di balik serangan tersebut, demikian dilaporkan.

Para penyelidik sedang menentukan apakah aktivitas tersebut merupakan ulah peretas Iran, menurut pejabat AS dan sumber yang mengetahui insiden tersebut, sebagaimana dilansir CBS News. Sumber-sumber tersebut memperingatkan bahwa karena belum secara pasti mengaitkan serangan tersebut, penilaian mereka dapat berubah seiring dengan pengumpulan bukti teknis tambahan. Mereka juga menyelidiki apakah pelaku mungkin mencoba untuk tampil sebagai pelaku yang berbasis di Iran sebagai cara untuk memprovokasi konflik AS dengan Iran yang sedang berlangsung.

FBI melaporkan insiden di "setidaknya tujuh negara bagian", tetapi tidak menyebutkan secara rinci negara bagian tersebut. Pada hari Sabtu, Michigan bergabung dengan Minnesota dalam melaporkan serangan siber pada sistem air negara bagian mereka, tetapi seorang pejabat mengatakan semua sistem tetap beroperasi "dengan aman."

Meskipun investigasi masih berlanjut, Presiden Donald Trump mengatakan pada Jumat (31/7/2026) bahwa ia tidak berpikir Iran yang harus disalahkan. Sebaliknya, ia menunjuk jari ke Minnesota dan gubernur Demokrat-nya, Tim Walz, yang bukan orang asing bagi kritik dari presiden.

"Saya pikir Minnesota berada di baliknya," kata Trump selama pertemuan Kabinet yang disiarkan televisi di Camp David. "Anda tahu siapa yang berada di baliknya? Minnesota. Karena mereka sangat tidak kompeten. Saya pikir gubernur berada di baliknya. Saya tidak berpikir ada serangan siber Iran. Saya pikir Minnesota harus memperbaiki diri."

"Mereka suka mengatakan, 'Oh, itu Iran.' Iran seharusnya beruntung. Iran memiliki masalah yang lebih besar daripada mengkhawatirkan Minnesota," kata Trump.