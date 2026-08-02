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Trump Batalkan Serangan Besar-besaran ke Iran, Capai Kesepakatan Buka Selat Hormuz

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 02 Agustus 2026 |11:34 WIB
Trump Batalkan Serangan Besar-besaran ke Iran, Capai Kesepakatan Buka Selat Hormuz
Trump Batalkan Serangan Besar-besaran ke Iran/Reuters
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JAKARTA -  Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah membatalkan serangan besar-besaran terhadap Iran. Trump menyebut, pihaknya telah mencapai kesepakatan dengan Teheran.

“Iran dan negara-negara lain di Timur Tengah meminta untuk menunda serangan apa pun karena batas-batas kesepakatan telah disepakati, termasuk pembukaan kembali Selat Hormuz,” ujar Trump dilansir Aljazeera, Minggu (2/8/2026).

Sebelumnya, Iran telah meningkatkan upaya diplomasi di tengah ketegangan tinggi dengan Amerika Serikat. Diketahui, serangan militer AS di Iran telah mengakibatkan banyaknya korban jiwa.

Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi juga telah melakukan panggilan telepon terpisah dengan Kepala Angkatan Darat Pakistan Asim Munir, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan, dan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Faisal bin Farhan Al Saud membahas risiko eskalasi lebih lanjut.

Teheran memperingatkan terhadap tindakan militer AS apa pun, dan menegaskan kembali bahwa mereka bersedia merespons secara tegas terhadap serangan apa pun terhadap kedaulatan atau keamanan nasionalnya.

 

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