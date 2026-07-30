Perang Meluas! 2 Kapal Tanker Gas AS di Mesir Dibombardir Drone

MESIR - Serangan drone menghantam kapal tanker penyimpanan gas milik AS hingga terbakar di pelabuhan Damietta di Laut Mediterania, Mesir. Belum diketahui apakah ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Melansir Reuters, Kamis (30/7/2026), pernyataan dari Kementerian Perminyakan Mesir mengonfirmasi adanya kebakaran di pelabuhan.

Drone menabrak kapal tanker penyimpanan terapung Energos Winter, sehingga menyebabkan kebakaran yang menyebar ke kapal lain, Gaslog Salem.

Sementara sumber lainnya menyebut, penyebab ledakan kemungkinan besar berasal dari serangan drone.

Kapal Energos Winter dilaporkan terkena proyektil tak dikenal menyebabkan kebakaran yang kemudian berhasil dipadamkan.

Namun belum diketahui siapa yang bertanggung jawab atas insiden tersebut. Peristiwa itu terjadi tak setelah Iran melakukan serangan rudal terhadap pasukan AS di Yordania, dan Washington serta Arab Saudi menyerang kelompok paramiliter yang didukung Iran di Irak.

(Fahmi Firdaus )

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