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Konflik AS-Iran Kembali Memanas, Menlu Pastikan 535.897 WNI di Timur Tengah Aman

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Kamis, 23 Juli 2026 |13:37 WIB
Konflik AS-Iran Kembali Memanas, Menlu Pastikan 535.897 WNI di Timur Tengah Aman
Direktur PWNI Kementerian Luar Negeri, Heni Hamidah (foto: Okezone)
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JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memastikan ratusan ribu warga negara Indonesia (WNI), yang berada di kawasan Timur Tengah masih dalam kondisi aman di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran.

Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kementerian Luar Negeri, Heni Hamidah, mengatakan pemerintah terus memantau perkembangan situasi keamanan di kawasan tersebut.

"Seluruh WNI di kawasan, sejumlah 535.897 orang di negara-negara terdampak, termasuk di Iran, Lebanon, Kuwait, dan Bahrain, sampai saat ini dilaporkan dalam kondisi aman," kata Heni di Kantor Kementerian Luar Negeri, Kamis (23/7/2026).

Menurut Heni, situasi keamanan di sejumlah negara di Timur Tengah masih bersifat dinamis. Karena itu, Kemlu bersama perwakilan RI terus melakukan berbagai langkah pelindungan terhadap WNI.

 

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