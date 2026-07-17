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AS Bombardir Jembatan Bandar-e Khamir Iran, Korban Tewas Bertambah Jadi 7 Orang

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 17 Juli 2026 |08:33 WIB
AS Bombardir Jembatan Bandar-e Khamir Iran, Korban Tewas Bertambah Jadi 7 Orang
Perang Iran dan AS (Foto: AP News)
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TEHERAN - Jumlah korban tewas akibat serangan Amerika Serikat (AS) di Jembatan Bandar-e Khamir, Provinsi Hormozgan bertambah menjadi tujuh orang. Selain itu, ada sembilan orang terluka.

Melansir Aljazeera, Jumat (17/7/2026), korban luka menjalani perawatan dari layanan darurat dan staf medis.

Diketahui, militer AS melakukan serangan besar-besaran ke sejumlah kota di Iran, pada Senin 13 Juli 2026. Sejumlah ledakan dilaporkan terdengar di berbagai wilayah selatan.

Pihak Iran menyatakan bahwa hampir selusin 'proyektil musuh' menyasar Pulau Qeshm. Sementara, ledakan hebat juga terdengar di Bandara Abbas saat AS melancarkan gelombang serangan kelima sejak kesepakatan gencatan senjata ditandatangani tiga minggu lalu.

Media pemerintah Iran juga melaporkan adanya serangan terhadap sejumlah lokasi militer di Provinsi Hormozgan. Meski, Teheran menyatakan telah melancarkan serangan balasan terhadap sejumlah aset militer AS di wilayah tersebut.

(Arief Setyadi )

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