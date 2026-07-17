Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kubu Roy Suryo Yakin Menang Praperadilan di Kasus Ijazah Jokowi

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 17 Juli 2026 |03:01 WIB
Kubu Roy Suryo Yakin Menang Praperadilan di Kasus Ijazah Jokowi
Roy Suryo (Foto: Jonathan S/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kubu Roy Suryo meyakini hakim akan mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan terkait penetapan tersangka oleh Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

"Mudah-mudahan seperti putusan sebelumnya, permohonan ini bisa dikabulkan. Karena sebenarnya kami yakin, seharusnya permohonan ini harusnya dikabulkan," ujar tim kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun usai menghadiri sidang praperadilan dengan agenda kesimpulan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (16/7/2026).

Ia menjelaskan, selama proses persidangan, kubu Polda Metro Jaya selaku termohon dalam praperadilan ini gagal menunjukkan alat bukti terkait Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang ITE yang disangkakan kepada kliennya.

"Tidak ada ahli yang bisa menerangkan telah terjadi semacam pencurian data, semacam apa, edit data, penambahan, pengurangan, sehingga tidak bisa diakses lagi informasi elektronik yang ada atau dokumen elektronik yang ada," ujarnya.

Refly melanjutkan, dalam praperadilan ini pihaknya menyoroti kecukupan dua alat bukti atas pasal yang disangkakan, bukan materi pokok perkara.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/16/337/3230531/roy_suryo-Vc03_large.jpg
Roy Suryo Dilaporkan Ketum Gibranisti ke Polres Jaksel Terkait Pencemaran Nama Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/16/337/3230517/dokter_tifa-bA5g_large.jpg
Dokter Tifa Soroti JPU Berbelit Serahkan 'Jantung' BAP 26 Ahli dari Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/16/337/3230506/roy_suryo-leP7_large.jpg
Sidang Putusan Praperadilan Roy Suryo Jilid II Digelar 20 Juli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/16/337/3230499/roy_suryo-hrTP_large.jpg
Pakai Jas Hitam, Roy Suryo Kembali Jalani Sidang Praperadilan di PN Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/16/337/3230461/dokter_tifa-uQGe_large.jpg
Dokter Tifa Ungkap Pertama Kalinya Jokowi Ngaku Lulusan UGM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/16/337/3230448/dokter_tifa-DeNW_large.jpg
JPU Minta Hakim Tolak Eksepsi Dokter Tifa di Kasus Ijazah Jokowi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement