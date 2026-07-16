Breaking News! Gudang Amunisi TNI AD Meledak, Sejumlah Prajurit Dikabarkan Terluka

MADIUN – Sebuah ledakan hebat diduga terjadi di Gudang Pusat Munisi II Pusat Peralatan Angkatan Darat (Puspalad), di Jalan Raya Madiun-Surabaya, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Kamis (16/7/2026).

Informasi awal yang dihimpun Okezone, ledakan di gudang amunisi TNI tersebut mengakibatkan sejumlah anggota TNI mengalami luka-luka. Seluruh korban dilaporkan telah dievakuasi untuk mendapatkan penanganan medis.

“Saya cek dulu pak (ledakan),” ujar Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut Agung Saptoadi, kepada Okezone.

Sementara pantauan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Caruban, sejumlah anggota TNI sudah mendapat perawatan. Sejumlah personel TNI juga terlihat di rumah sakit tersebut.

Namun, hingga saat ini, belum ada keterangan resmi terkait insiden di Gudang Pusat Munisi II Puspalad di Jalan Raya Madiun-Surabaya, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun tersebut. Begitu juga, mengenai jumlah korban.

(Fahmi Firdaus )

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