Bom Diduga Peninggalan Perang Dunia II Meledak, 5 Orang Tewas dan 3 Hilang

JAKARTA - Bom yang diduga sisa Perang Dunia (PD) II meledak di Kabupaten Biak Numfor, Papua. Lima orang dikabarkan tewas dan tiga lainnya masih hilang akibat ledakan tersebut.

Kapolres Biak Numfor AKBP Ari Trestiawan menjelaskan, ledakan itu terjadi di Kompleks Perikanan, Jalan Walter Monginsidi, Kampung Yenures, Distrik Biak Kota, Minggu (31/5/2026) sekitar pukul 14.45 WIT.

“Kami akan merilis sementara kejadian ledakan dugaan bom peninggalan Perang Dunia II di Kompleks Perikanan, Jalan Walter Monginsidi, Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Papua,” kata Ari, Minggu.

Ari mengatakan, pihaknya masih melakukan identifikasi di lokasi. Dari data sementara, polisi baru menemukan lima jenazah.

“Kami sudah mengidentifikasi korban, kurang lebih 5 meninggal dunia dan 3 masih dalam pencarian,” ujarnya.

Ia menambahkan, telah mengerahkan personel Brimob ke lokasi kejadian. “Kami telah melaksanakan olah TKP dan menstabilkan TKP, karena ini langkah awal untuk mencegah dan memitigasi terjadinya ledakan lanjutan,” tuturnya.

(Arief Setyadi )

