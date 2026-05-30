Banyuwangi Diguncang Gempa Bumi Dangkal Siang Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan telah terjadi gempa bumi di Banyuwangi, Jawa Timur pada Sabtu (30/5/2026) siang. BMKG mencatat gempa ini 2,4 magnitudo.

"Mag:2.4, 30-May-2026 12:08:25WIB, Lok:8.52LS, 114.03BT (49 km BaratDaya BANYUWANGI-JATIM)," tulis BMKG dalam akun X resminya dikutip Okezone.

Guncangan gempa tersebut terjadi di kedalaman 10 kilometer. Meski begitu, BMKG menegaskan bahwa informasi mengenai data ini masih dapat berubah.

Hingga saat ini belum diketahui dampak apa yang disebabkan oleh gempa bumi dangkal di Banyuwangi tersebut.

"Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,"demikian keterangan BMKG.

(Fahmi Firdaus )

