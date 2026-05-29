Heboh Sapi Kurban 1,1 Ton Bertuliskan 'TIW' Dikirim ke Masjid Dekat Rumah Amien Rais

JAKARTA – Masjid Fatahillah di Jalan Brojolamatan, Padukuhan Gejayan, Condongcatur, Depok, Sleman, DIY, menerima kiriman sapi kurban saat Iduladha. Uniknya, sapi seberat 1,1 ton tersebut bertuliskan "TIW".

Ketua Takmir Masjid Fatahillah, Muhani, mengungkapkan bahwa pengirim sapi tersebut berniat berkurban di Kabupaten Sleman. Kepala dukuh setempat kemudian mengarahkan penyaluran hewan kurban ke masjid yang berada dekat kediaman Amien Rais.

"Kami menerima informasi bahwa sapi ini merupakan kiriman untuk kurban Iduladha," kata Muhani kepada wartawan, Jumat (29/5/2026).

Menurut Muhani, pihaknya tidak mengetahui secara pasti identitas pengirim sapi bertuliskan “TIW” tersebut. Meski demikian, ia menyampaikan apresiasi atas bantuan hewan kurban bagi masyarakat sekitar.

"Kami tidak mengetahui secara langsung siapa pengirimnya. Yang jelas, kami menyampaikan terima kasih atas bantuan hewan kurban yang diberikan kepada warga," ujarnya.