Sapi Kurban di Bekasi Mengamuk saat Mau Disembelih hingga Lompat ke Parit

JAKARTA - Sapi berbobot 500 kilogram berontak hingga masuk ke parit di kawasan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu (27/5/2026). Sapi itu harus dievakuasi dengan bantuan petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Kota Bekasi.

Komandan Rescue Disdamkarmat Kota Bekasi, Rahmat mengatakan peristiwa bermula saat sapi itu dipindahkan menggunakan mobil pikap terbuka. Usai sampai di tempat sembelih, sapi kemudian hendak diturunkan dari mobil.

"Sapi itu mau diturunkan sampai di lokasi, diturunkan dari mobil. Sudah sampai di mushola eh ternyata itu pinggir kali gitu. Nah, makanya masuk parit dia, loncat," ujar Rahmat.

Dikatakan Rahmat, warga yang berada di lokasi langsung meminta pertolongan petugas damkar untuk mengevakuasi sapi. Rahmat menjelaskan dua regu langsung dikerahkan untuk mengevakuasi sapi.

"(Cara evakuasi) Matanya ditutup dulu. Jadi untuk menghindari nanti sapinya ngamuk, matanya ditutup dulu pakai kain,''ujarnya.