HOME NEWS INTERNATIONAL

Rayakan Iduladha, KBRI Roma Gelar Salat Berjamaah dan Berbagi Daging dengan WNI

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 27 Mei 2026 |18:34 WIB
KBRI Roma menggelar salat berjamaah dan pembagian daging di Hari Raya Iduladha. (Foto: KBRI Roma)
ROMA - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Roma pada Selasa (27/5/2026) menggelar salat Iduladha 1447 H berjamaah di halaman KBRI Roma. Kegiatan ini dihadiri kurang lebih 170 warga negara dan diaspora Indonesia yang tinggal di kota Roma dan sekitarnya.

Jumlah peserta tahun ini meningkat dibandingkan penyelenggaraan tahun sebelumnya, memperlihatkan antusiasme masyarakat Indonesia di Italia dalam merayakan Hari Raya Iduladha bersama.

Sebagai bagian dari perayaan, KBRI Roma untuk pertama kalinya dalam sejarah memberikan bingkisan daging di Hari Raya Kurban kepada seluruh jemaah yang hadir. Kegiatan ini disambut dengan antusias oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga Indonesia dari berbagai latar belakang yang turut hadir merayakan momen kebersamaan ini.

Duta Besar RI untuk Italia, Prof. Dr. Junimart Girsang, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kehadiran nyata KBRI Roma di tengah diaspora Indonesia di Italia, yang sejalan dengan misi pelayanan dan perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri.

"Pemberian bingkisan daging di Hari Raya Kurban ini merupakan wujud nyata dari semangat berbagi, dengan semangat satu rasa satu jiwa. Kami berharap kegiatan ini dapat mempererat tali silaturahmi di antara warga Indonesia di Italia, sekaligus menghadirkan nuansa hari raya yang bermakna meskipun kita berada jauh dari tanah air," ujar Duta Besar Girsang.

Penyelenggaraan Salat Iduladha ini merupakan bagian dari program KBRI Roma dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Indonesia di Italia, termasuk dalam penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan.

KBRI Roma mengucapkan Selamat Hari Raya Iduladha 1447 H kepada seluruh umat Muslim di Italia dan di seluruh dunia.

