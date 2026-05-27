Kronologi Lengkap Warga Negara Brunei Tewas Dianiaya Selebgram di Blok M

JAKARTA- Polisi membeberkan kronologis dugaan penganiayaan yang dialami Warga Negara Brunei Darussalam MHF di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan hingga tewas. Peristiwa tersebut sebelumnya viral di media sosial.

"Benar telah terjadi peristiwa dugaan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan," ujar Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya, Kompol Andaru Rahutomo, Selasa (26/5/2026).

Menurutnya, peristiwa tersebut terjadi pada Rabu, 6 Mei 2026 sekitar pukul 03.30 WIB, di depan Restu Sport, Blok M Hub, Kelurahan Melawai, Kebayoran Baru. Korban berinisial MHF (30) merupakan WNA asal Brunei Darussalam dan dinyatakan meninggal dunia pada 16 Mei 2026 di RSPP.

"Peristiwa bermula saat korban berada di sekitar lokasi bersama saksi. Tidak lama kemudian, datang beberapa orang lainnya dan sempat duduk serta berbincang bersama korban," tuturnya.

Dia menerangkan, pada pukul 03.28 WIB, terduga pelaku tiba di lokasi bersama rekannya dengan menggunakan mobil.

Saat turun dari kendaraan, terduga pelaku yang juga seorang selebgram membawa paper bag berwarna hitam yang diduga berisi botol kaca kemudian menghampiri korban hingga terjadi adu argumentasi di area pintu masuk Blok M Hub.

"Perdebatan tersebut kemudian bergeser ke depan dan tidak lama setelah itu, terduga pelaku diduga memukul korban satu kali pada bagian kepala menggunakan paper bag yang berisi botol kaca hingga korban terjatuh," jelasnya.