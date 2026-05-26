HOME NEWS INTERNATIONAL

BREAKING NEWS: Kereta Penumpang Tabrak Minibus Membawa 7 Anak, Korban Tewas Dilaporkan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 26 Mei 2026 |16:56 WIB
BUGGENHOUT – Beberapa orang tewas dalam tabrakan antara kereta api dan minibus sekolah di Buggenhout, Belgia, menurut laporan media lokal.

Minibus tersebut dilaporkan sedang menuju Bruges dan membawa tujuh penumpang anak-anak, seorang anggota staf, dan seorang pengemudi. Sementara itu, kereta tersebut diperkirakan membawa sekitar 100 penumpang.

"Berita yang sangat memilukan," tulis Menteri Pendidikan Flandria, Zuhal Demir, di media sosial, sebagaimana dilansir BBC. "Pikiran saya bersama semua korban, keluarga mereka, dan semua orang yang terlibat."

Juru Bicara Kepolisian Federal, An Berger, mengatakan tabrakan terjadi tak lama setelah pukul 08.00 waktu setempat, saat palang perlintasan kereta api masih tertutup.

Ia mengatakan kepada kantor penyiaran VRT bahwa ia belum dapat memberikan rincian korban karena keluarga dari mereka yang berada di dalam minibus sedang diberi tahu terlebih dahulu. Namun, ia memastikan tidak ada seorang pun di dalam kereta yang terluka.

(Rahman Asmardika)

Tertemper KA Cikarang-Kampung Bandan di Bekasi, Pejalan Kaki Tewas
KA Jaka Tingkir dan KA Serayu Anjlok di Stasiun Pasar Senen, 6 Perjalanan Alami Keterlambatan
Kronologi Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur Terungkap, Menhub Singgung Taksi Online
KNKT Ungkap KA Argo Bromo Dapat Sinyal Hijau Sebelum Tabrak KRL di Bekasi, Begini Kronologinya
Taksi Sopir Green SM yang Tertabrak KRL di Bekasi Timur Ditetapkan Tersangka
Kereta Tabrak Bus Tewaskan 8 Orang, Masinis Terbukti Positif Narkoba
