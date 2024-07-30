Kereta Tabrak Truk hingga Terguling di Rusia, 140 Orang Terluka

MOSKOW - Kereta api menabrak sebuah truk di perlintasan sebidang di Rusia Selatan, Senin (29/7/2024). Sedikitnya 140 orang terluka dalam kecelakaan kereta yang membawa 800 penumpang.

Dalam kecelakaan tersebut, delapan gerbong tergelincir, kata Kereta Api Rusia, seperti dikutip Reuters. Pengemudi kereta, yang melakukan perjalanan dari Kazan di Tatarstan ke Adler di Laut Hitam, menginjak rem ketika dia melihat truk Kamaz, yang pengemudinya melanggar peraturan lalu lintas dan memasuki persimpangan meskipun ada alarm, tambah pihak Kereta Api Rusia.

Kereta menabrak truk dengan kecepatan sekitar 65 kilometer per jam (40 mph) di dekat stasiun Kotelnikovo, yang terletak di wilayah selatan Volgograd sekitar 1.200 km (750 mil) selatan Moskow.

“Sekitar 140 orang mengalami luka dan memar,” kata Kereta Api Rusia, seraya menambahkan bahwa 15 orang, termasuk tiga anak-anak, telah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.

Pengemudi Kamaz, yang terlempar sekitar 15 meter (50 kaki) akibat benturan tersebut, berada dalam kondisi serius, kata saluran Telegram Mash, yang menerbitkan video yang menunjukkan sisa-sisa kabin truk yang rusak dan seorang pria yang menjadi korban. Katanya adalah pengemudi dengan darah di wajahnya.

Mash mengatakan, sebelumnya bahwa dua orang tewas dalam tabrakan tersebut, namun hal itu tidak dikonfirmasi oleh pejabat Rusia. Video yang dipublikasikan oleh kantor berita negara TASS menunjukkan gerbong tergelincir, beberapa di antaranya terpelintir.

Kementerian Darurat Rusia mengatakan petugas pemadam kebakaran dan penyelamat berusaha menyelamatkan penumpang, dan mengatakan total sembilan gerbong tergelincir.

(Arief Setyadi )