Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Thailand Lancarkan Serangan Udara ke Kamboja Setelah Bentrokan di Perbatasan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 08 Desember 2025 |10:51 WIB
Thailand Lancarkan Serangan Udara ke Kamboja Setelah Bentrokan di Perbatasan
Ilustrasi. (Foto: X)
A
A
A

JAKARTA Thailand telah melancarkan serangan udara di sepanjang perbatasannya yang disengketakan dengan Kamboja, kata militer Thailand pada Senin (8/12/2025). Serangan ini terjadi setelah kedua negara saling menuduh melanggar perjanjian gencatan senjata yang ditengahi oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Setidaknya satu tentara Thailand tewas dan empat lainnya luka-luka dalam bentrokan baru yang meletus di sekitar dua wilayah di provinsi paling timur, Ubon Ratchathani, kata militer Thailand dalam sebuah pernyataan, setelah pasukannya diserang oleh Kamboja.

“Pihak Thailand kini telah mulai menggunakan pesawat untuk menyerang sasaran militer di beberapa wilayah,” demikian pernyataan tersebut, sebagaimana dilansir Reuters.

Kementerian Pertahanan Kamboja mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa militer Thailand telah melancarkan serangan fajar terhadap pasukannya di dua lokasi, setelah berhari-hari melakukan aksi provokatif, dan menambahkan bahwa pasukan Kamboja tidak membalas.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187461//narkoba-dlU1_large.jpg
Kronologi Penangkapan Buron Sabu Rp5 Triliun Dewi Astutik di Sihanoukville Kamboja, Libatkan Intelijen TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187266//viral-2W4n_large.jpg
Breaking News! Buron Internasional Sabu Rp5 Triliun Dewi Astutik Ditangkap di Kamboja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/18/3186793//banjir_dan_longsor_di_padangsidempuan-UMte_large.jpg
Korban Tewas Akibat Banjir dan Longsor di Asia Tenggara Tembus 500 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/18/3186042//banjir_melanda_wilayah_thailand-6XzI_large.jpg
Wilayah Thailand Dilanda Hujan Terparah dalam 300 Tahun, Banjir Tewaskan 33 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/18/3185963//ilustrasi-XiaP_large.jpg
Hampir Dikremasi, Perempuan Thailand Ditemukan Hidup Usai Terdengar Ketukan dari Peti Mati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/18/3185930//banjir_di_thailand_selatan-dbMU_large.png
Thailand Selatan Diterjang Banjir, 13 Orang Tewas dan 2 Juta Warga Mengungsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement