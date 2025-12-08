Thailand Lancarkan Serangan Udara ke Kamboja Setelah Bentrokan di Perbatasan

JAKARTA – Thailand telah melancarkan serangan udara di sepanjang perbatasannya yang disengketakan dengan Kamboja, kata militer Thailand pada Senin (8/12/2025). Serangan ini terjadi setelah kedua negara saling menuduh melanggar perjanjian gencatan senjata yang ditengahi oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Setidaknya satu tentara Thailand tewas dan empat lainnya luka-luka dalam bentrokan baru yang meletus di sekitar dua wilayah di provinsi paling timur, Ubon Ratchathani, kata militer Thailand dalam sebuah pernyataan, setelah pasukannya diserang oleh Kamboja.

“Pihak Thailand kini telah mulai menggunakan pesawat untuk menyerang sasaran militer di beberapa wilayah,” demikian pernyataan tersebut, sebagaimana dilansir Reuters.

Kementerian Pertahanan Kamboja mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa militer Thailand telah melancarkan serangan fajar terhadap pasukannya di dua lokasi, setelah berhari-hari melakukan aksi provokatif, dan menambahkan bahwa pasukan Kamboja tidak membalas.