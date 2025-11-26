Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Hampir Dikremasi, Perempuan Thailand Ditemukan Hidup Usai Terdengar Ketukan dari Peti Mati

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 26 November 2025 |10:46 WIB
Hampir Dikremasi, Perempuan Thailand Ditemukan Hidup Usai Terdengar Ketukan dari Peti Mati
Ilustrasi. (Foto: Unsplash)
JAKARTA - Seorang perempuan yang diduga telah meninggal dunia ditemukan hidup saat akan dikremasi di sebuah kuil Buddha di pinggiran Bangkok, Thailand. Staf kuil terkejut saat mendengar ketukan pelan dari peti jenazah “almarhum” yang akan dikremasi.

Manajer Umum Kuil Wat Rat Prakhong Tham, Pairat Soodthoop, mengatakan bahwa ia meminta peti jenazah dibuka setelah mendengar ketukan tersebut. Ia melihat wanita yang akan dikremasi "membuka matanya sedikit dan mengetuk sisi peti jenazah".

"Ia pasti telah mengetuk cukup lama," ujarnya, sebagaimana dilansir Associated Press.

Saudara laki-laki perempuan berusia 65 tahun itu mengatakan bahwa pejabat setempat memberi tahu dirinya bahwa saudara perempuannya telah meninggal dunia. Namun, manajer kuil mengatakan bahwa pria itu tidak memiliki surat kematian untuk saudarinya.

Saat Soodthoop mencoba menjelaskan kepada saudara tersebut cara mendapatkan surat kematian, staf kuil kembali mendengar ketukan samar dari dalam peti mati.

 

Halaman:
1 2
      
