Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Thailand dan Kamboja Tandatangani Gencatan Senjata untuk Hentikan Konflik Perbatasan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 27 Desember 2025 |14:33 WIB
Thailand dan Kamboja Tandatangani Gencatan Senjata untuk Hentikan Konflik Perbatasan
Thailand dan Kamboja menandatangani gencatan senjata pada 27 Desember 2025.
A
A
A

BANGKOK Thailand dan Kamboja pada Sabtu (27/12/2025) sepakat untuk menghentikan bentrokan perbatasan yang telah berlangsung selama beberapa minggu. Pertempuran antara dua negara bertetangga itu menjadi yang terburuk dalam beberapa tahun terakhir, melibatkan serangan jet tempur, saling tembak roket, dan gempuran artileri.

“Kedua belah pihak sepakat untuk mempertahankan penempatan pasukan saat ini tanpa pergerakan lebih lanjut,” kata Menteri Pertahanan kedua negara dalam pernyataan bersama tentang gencatan senjata, sebagaimana dilansir Reuters. Gencatan senjata akan berlaku mulai pukul 12 siang.

“Penguatan pasukan apa pun akan meningkatkan ketegangan dan berdampak negatif pada upaya jangka panjang untuk menyelesaikan situasi,” menurut pernyataan yang dirilis di media sosial oleh Kementerian Pertahanan Kamboja.

Kesepakatan yang ditandatangani oleh Menteri Pertahanan Thailand Natthaphon Nakphanit dan mitranya dari Kamboja, Tea Seiha, mengakhiri pertempuran selama 20 hari yang telah menewaskan setidaknya 101 orang dan menyebabkan lebih dari setengah juta orang mengungsi di kedua belah pihak.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3192029//scammer-3seS_large.jpg
Kemlu Pulangkan 9 WNI dari Kamboja Korban Scammer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/18/3191833//ilustrasi-gb2x_large.jpg
Konflik Thailand–Kamboja Masuki Hari ke-18, Korban Tewas Bertambah Jadi 96 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/18/3191409//ilustrasi-eb6r_large.jpg
Thailand dan Kamboja Sepakati Pembicaraan Gencatan Senjata, Korban Tewas Mencapai 80 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/18/3191320//menteri_luar_negeri_republik_indonesia_sugiono-DQ98_large.jpeg
Menlu Sugiono: Kamboja–Thailand Akan Temukan Jalan Damai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/18/3190691//sebuah_bangunan_rusak_yang_disebut_pihak_kamboja_akibat_pengeboman_jet_tempur_f_16_thailand-WzPb_large.jpg
Jet Tempur F-16 Thailand Bombardir Pusat Penipuan dan Judi di Kamboja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/18/3190496//sebuah_rumah_yang_rusak_akibat_serangan_artileri_kamboja_di_daerah_sisaket_thailand_pada_14_desember_2025-efJr_large.jpg
Pertempuran di Perbatasan Thailand–Kamboja Masuki Hari ke-11, Korban Tewas Bertambah Jadi 52 Orang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement