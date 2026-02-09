Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Partai Berkuasa Pimpinan PM Charnvirakul Diprediksi Menangi Pemilu Thailand

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 09 Februari 2026 |20:56 WIB
Partai Berkuasa Pimpinan PM Charnvirakul Diprediksi Menangi Pemilu Thailand
PM Thailand Anutin Charnvirakul.
BANGKOK — Partai Bhumjaithai pimpinan Perdana Menteri Anutin Charnvirakul diprediksi akan memenangkan kursi terbanyak dalam pemilihan umum Thailand, menurut hasil tidak resmi yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Nasional. Hingga Senin (9/2/2026), sekitar 94% tempat pemungutan suara telah melaporkan hasil penghitungan.

Ini merupakan kemenangan telak pertama partai konservatif di Thailand dalam beberapa tahun terakhir. Pemilihan umum pada Minggu (8/2/2026) berlangsung di tengah pertumbuhan ekonomi yang lambat dan meningkatnya sentimen nasionalis. Tingkat partisipasi pemilih mencapai sekitar 65%, jauh lebih rendah dibandingkan pemilihan tahun 2023.

Penghitungan sementara yang ditampilkan di situs resmi komisi menunjukkan bahwa Bhumjaithai meraih sekitar 193 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat yang beranggotakan 500 orang.

Dewan tersebut terdiri dari 400 anggota parlemen yang dipilih langsung berdasarkan daerah pemilihan, sementara 100 lainnya berasal dari calon "daftar partai", yang memperoleh kursi sesuai proporsi suara masing-masing partai pada surat suara terpisah.

 

