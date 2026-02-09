Viral! Guru di Madura Babak Belur Dipukuli Wali Murid, Begini Kronologinya

SAMPANG – Viral video aksi penganiayaan terhadap seorang guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Korban merupakan guru tugas utusan salah satu pondok pesantren ini, babak belur dianiaya oleh wali murid beserta keluarganya.

Peristiwa tersebut terjadi di Desa Pajeruan, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Dalam video yang beredar, terlihat suasana mencekam di sebuah warung tempat korban dikepung. Sejumlah ibu-ibu di lokasi bahkan terlihat menangis histeris melihat sang guru dianiaya secara bertubi-tubi.

Kasi Humas Polres Sampang, Ipda Eko Puji Waluyo mengatakan, kasus penganiayaan ini sudah dilaporkan dan tengah dalam penanganan serius penyidik.

"Kasus penganiayaan guru tugas ini sudah ditangani oleh anggota Satreskrim Polres Sampang. Kami sedang melakukan pendalaman terhadap laporan tersebut," ujar Ipda Eko Puji Waluyo, Minggu (8/2/2026).

Kasus tersebut memicu simpati luas dari netizen dan kalangan pesantren, mengingat posisi korban sebagai santri yang sedang mengabdi (Guru Tugas). Polisi kini tengah mengejar pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kronologi kejadian bermula saat korban tengah mengajar di MI Miftahul Adfal. Saat itu, salah satu murid kedapatan bergurau saat pelajaran berlangsung. Korban kemudian menegur, namun tidak dihiraukan.

Guru tersebut lantas memberikan teguran fisik ringan menggunakan kayu kecil alat penunjuk huruf di papan tulis. Namun, murid tersebut melaporkan kejadian itu kepada orang tuanya dengan versi berbeda.