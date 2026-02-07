Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pastikan Peserta BPJS PBI Aman, Andri Permana Imbau Warga Kota Tangerang Tetap Tenang

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Sabtu, 07 Februari 2026 |16:59 WIB
Pastikan Peserta BPJS PBI Aman, Andri Permana Imbau Warga Kota Tangerang Tetap Tenang
Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Andri Permana pastikan kepesertaan BPJS PBI warga Kora Tangerang aman. (Foto: dok DPRD Kota Tangerang)
A
A
A

JAKARTA - Beredarnya informasi terkait penonaktifan sejumlah peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) belakangan ini memicu kekhawatiran di tengah masyarakat. 

Penonaktifan tersebut merujuk pada Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang mulai berlaku sejak 1 Februari 2026.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang, Andri Permana meminta masyarakat Kota Tangerang untuk tidak panik. Ia menegaskan, Kota Tangerang telah menyiapkan langkah antisipatif agar layanan kesehatan masyarakat tetap berjalan tanpa hambatan.

“Terkait maraknya informasi penonaktifan peserta BPJS PBI APBN di beberapa daerah se-Indonesia berkenaan dengan surat dari Kementerian Sosial, saya rasa hal itu bisa disiasati agar tidak terjadi di Kota Tangerang,” ujar Andri Permana, Sabtu (7/2/2026).

Andri menjelaskan, Kota Tangerang memiliki kemampuan anggaran yang cukup untuk mengalihkan pembiayaan peserta BPJS PBI yang dinonaktifkan dari APBN ke APBD. Melalui Pemkot Kota Tangerang, anggaran telah disiapkan sejak Januari hingga Oktober 2026 untuk meng-cover ratusan ribu peserta.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/11/3200203//maja_watch_umkm_binaan_bri-exn4_large.jpg
Jam Tangan Kayu Tembus Pasar Global, Ini Kiprah UMKM Binaan BRI Ma.ja Watch
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/482/3200181//wamenkes-J9IS_large.jpg
Wamenkes Pastikan Pasien Cuci Darah BPJS yang Sempat Ditolak RS Sudah Aktif Kembali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/482/3200172//bpjs_kesehatan-1ExO_large.jpeg
BPJS Kesehatan Tiba-Tiba Tidak Aktif? Ini yang Harus Dilakukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/11/3200167//bapenda_parkiran_di_kantor-VjMG_large.jpg
Parkiran di Kantor Kena Pajak atau Tidak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/320/3200136//bpjs_kesehatan-hkqJ_large.jpg
Ternyata Ini Penyebab BPJS PBI Dinonaktifkan dan Cara Aktifkan Kembali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/11/3200194//pnm_mekaar_jadi_agen_brilink_mekaar-Thsa_large.jpeg
Dari Warung ke Layanan Keuangan: Peran Agen BRILink Mekaar Bantu Warga Prasejahtera
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement