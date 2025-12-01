Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Apresiasi Warga Tanam 400 Pohon, Upaya Kurangi Polusi

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 01 Desember 2025 |11:58 WIB
Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Apresiasi Warga Tanam 400 Pohon, Upaya Kurangi Polusi
Penanaman pohon di Buana Gardenia, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. (Foto: dok DPRD Kota Tangerang)
TANGERANG - Wakil Ketua III DPRD Kota Tangerang Turidi Susanto mengapresiasi inisiatif warga RW04 Buana Gardenia, Kecamatan Pinang yang melakukan penanaman pohon buah. Sebanyak 400 pohon buah ditanam di berbagai titik di Buana Gardenia sebagai bagian dari penghijauan. 

Turidi menyampaikan, inisiatif yang dilakukan warga RW04 Buana Gardenia dapat menjadi role model bagi wilayah lainnya di Kota Tangerang. Terlebih, pohon yang ditanam juga menghasilkan buah-buahan yang dapat dikonsumsi bersama. 

"Kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh warga RW04 Buana Gardenia. Ini dapat menjadi contoh bagi wilayah lain di Kota Tangerang. Kami juga mengapresiasi Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui Dinas Ketahanan Pangan yang juga mendukung kegiatan ini dengan memberikan bibit pepohonan," ucapnya, Minggu (30/11/25). 

DPRD Kota Tangerang
Wakil Ketua III DPRD Kota Tangerang Turidi Susanto. (Foto: dok DPRD Kota Tangerang)

"Pohon-pohon ini ke depannya akan berbuah. Jadi, selain dapat bermanfaat sebagai penghijauan, menambah oksigen di wilayah sekitar juga dapat sebagai bagian dari ketahanan pangan dengan buah-buahan yang dihasilkan," kata Turidi. 

Pada kesempatan tersebut, Turidi berharap di seluruh 104 kelurahan di Kota Tangerang mampu melakukan hal yang sama seperti warga RW04 Buana Gardenia. Sehingga, dengan banyaknya pepohonan yang ditanam dapat menjadi upaya mengurangi polusi di Kota Tangerang. 

"Kami mendukung penuh kegiatan seperti ini dan kami harap, dapat dilakukan oleh seluruh masyarakat Kota Tangerang. Sehingga, polusi di Kota Tangerang juga dapat teratasi dengan banyaknya sumber penghasil oksigen yang baru," tuturnya. ADV

(Agustina Wulandari )

      
