INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M3,8 Guncang Wilayah Timur Laut Enggano Bengkulu

Awaludin , Jurnalis-Senin, 01 Desember 2025 |00:15 WIB
Gempa M3,8 Guncang Wilayah Timur Laut Enggano Bengkulu
Gempa Bengkulu (foto: freepik)
JAKARTA - Gempa bumi dengan magnitudo 3,8 mengguncang wilayah Bengkulu pada Minggu (30/11/2025) pukul 23.39 WIB. 

Informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebutkan pusat gempa berada pada koordinat 5,14 LS dan 102,44 BT, atau sekitar 29 kilometer timur laut Enggano, Bengkulu, dengan kedalaman 13 kilometer.

BMKG menjelaskan bahwa informasi gempa ini disampaikan mengutamakan kecepatan, sehingga parameter gempa dapat berubah seiring proses pemutakhiran data.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan mengenai dampak kerusakan maupun adanya korban akibat gempa tersebut. BMKG juga belum mengeluarkan peringatan potensi tsunami.

Masyarakat diimbau tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. BMKG meminta warga terus memantau pembaruan informasi melalui kanal resmi BMKG.

(Awaludin)

      
BMKG Gempa Gempa Bengkulu
