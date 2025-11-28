Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M5,3 Guncang Maluku Tenggara Barat, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 28 November 2025 |16:07 WIB
Gempa M5,3 Guncang Maluku Tenggara Barat, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami
Gempa Maluku Tenggara Barat (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan terjadinya gempa bumi berkekuatan Magnitudo 5,3 pada Kamis (28/11/2025) pukul 15.32 WIB. 

Gempa berpusat di 7,08 Lintang Selatan dan 129,81 Bujur Timur, atau sekitar 193 km Barat Laut Maluku Tenggara Barat, dengan kedalaman 226 km.

Menurut informasi awal BMKG, gempa ini merupakan gempa berkedalaman menengah sehingga guncangannya umumnya dirasakan lemah di permukaan. Hingga saat ini belum ada laporan mengenai kerusakan maupun dampak signifikan di wilayah sekitar pusat gempa.

BMKG juga menegaskan bahwa gempa tidak berpotensi menimbulkan tsunami.

Pihak BMKG mengingatkan bahwa data gempa yang dirilis merupakan informasi awal. “Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data dapat berubah seiring kelengkapan data,” tulis BMKG dalam keterangannya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari

Topik Artikel :
Topik Artikel :
BMKG Gempa Gempa Maluku
