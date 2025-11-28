Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BMKG: Siklon Tropis Senyar di Indonesia Mulai Melemah, Kini Masuk Malaysia

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 28 November 2025 |11:38 WIB
BMKG: Siklon Tropis Senyar di Indonesia Mulai Melemah, Kini Masuk Malaysia
Siklon Tropis Senyar (Foto: BMKG)
A
A
A

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan Siklon Tropis Senyar yang sebelumnya memengaruhi cuaca di Indonesia kini mulai melemah. Berdasarkan pemantauan terbaru, sistem tersebut telah bergerak memasuki wilayah Malaysia.

“Jumat 28 Nov pukul 06.00 WIB, Sistem Ex-Siklon Senyar mengalami pelemahan intensitas seiring masuknya ke daratan Malaysia. Saat ini berada di Daratan Selangor, Malaysia dengan pergerakan menuju ke arah timur-timur laut menuju daratan Malaysia,” ujar Direktur Meteorologi Publik BMKG, Andri Ramdhani, Jumat (28/11/2025).

Andri menjelaskan, dalam 24 jam terakhir, kecepatan angin maksimum terpantau menurun. Meski demikian, ia menyebut masih ada kemungkinan peningkatan kembali secara bertahap saat sistem bergerak ke perairan Laut China Selatan.

“Potensi ex-Siklon Tropis Senyar untuk tumbuh kembali menjadi siklon tropis dalam kategori potensi rendah,” tambahnya.

BMKG memperingatkan dalam 24 jam ke depan, hingga Sabtu pukul 07.00 WIB, sejumlah wilayah masih berpotensi diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat.

Berikut daerah yang berpotensi hujan sedang–lebat:
•    Aceh
•    Sumatera Utara

Daerah yang berpotensi hujan lebat–sangat lebat:
•    Sumatera Barat
•    Riau
•    Kepulauan Riau
Wilayah berpotensi angin kencang:
•    Aceh
•    Sumatera Utara
•    Sumatera Barat
•    Riau
•    Kepulauan Riau

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186389/pratikno-Xe3P_large.jpg
Akses Terputus, Pemerintah Kirim Bantuan via Udara ke Korban Bencana di Aceh-Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/340/3184959/kapolri-ZI2M_large.jpg
Kapolri Cek Personel-Sarpras Polda DIY, Pastikan Siap Hadapi Potensi Bencana 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/340/3182882/banjir-HogD_large.jpg
BNPB: Cuaca Ekstrem Picu Banjir dan Longsor Serentak di 6 Wilayah Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181583/kapolri-hYHe_large.jpg
Cek Sarpras, Kapolri Pastikan Kesiapan Hadapi Bencana saat Puncak Musim Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181225/banjir-2jVK_large.jpg
Bencana Hidrometeorologi Terjang Berbagai Daerah, Ribuan Orang Terdampak dan Ratusan Bangunan Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179217/bencana_alam-w1rs_large.jpg
34 Bencana Alam Landa Sejumlah Wilayah 24 Jam Terakhir, Puluhan Ribu Warga Terdampak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement