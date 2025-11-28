BMKG: Siklon Tropis Senyar di Indonesia Mulai Melemah, Kini Masuk Malaysia

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan Siklon Tropis Senyar yang sebelumnya memengaruhi cuaca di Indonesia kini mulai melemah. Berdasarkan pemantauan terbaru, sistem tersebut telah bergerak memasuki wilayah Malaysia.

“Jumat 28 Nov pukul 06.00 WIB, Sistem Ex-Siklon Senyar mengalami pelemahan intensitas seiring masuknya ke daratan Malaysia. Saat ini berada di Daratan Selangor, Malaysia dengan pergerakan menuju ke arah timur-timur laut menuju daratan Malaysia,” ujar Direktur Meteorologi Publik BMKG, Andri Ramdhani, Jumat (28/11/2025).

Andri menjelaskan, dalam 24 jam terakhir, kecepatan angin maksimum terpantau menurun. Meski demikian, ia menyebut masih ada kemungkinan peningkatan kembali secara bertahap saat sistem bergerak ke perairan Laut China Selatan.

“Potensi ex-Siklon Tropis Senyar untuk tumbuh kembali menjadi siklon tropis dalam kategori potensi rendah,” tambahnya.

BMKG memperingatkan dalam 24 jam ke depan, hingga Sabtu pukul 07.00 WIB, sejumlah wilayah masih berpotensi diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat.

Berikut daerah yang berpotensi hujan sedang–lebat:

• Aceh

• Sumatera Utara

Daerah yang berpotensi hujan lebat–sangat lebat:

• Sumatera Barat

• Riau

• Kepulauan Riau

Wilayah berpotensi angin kencang:

• Aceh

• Sumatera Utara

• Sumatera Barat

• Riau

• Kepulauan Riau

