HOME NEWS NASIONAL

Jubir Tegaskan Demokrat Tak Pernah Ikut Terlibat Polemik Ijazah Jokowi

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 28 November 2025 |04:29 WIB
Jubir Tegaskan Demokrat Tak Pernah Ikut Terlibat Polemik Ijazah Jokowi
Jubir Tegaskan Demokrat Tak Pernah Ikut Terlibat Polemik Ijazah Jokowi (tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Juru Bicara Partai Demokrat, Diska Putri, secara tegas menyatakan partainya tidak pernah ikut dalam polemik tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Hal ini dikatakannya merespons adanya pernyataan Waketum sekaligus anggota Baleg DPR RI, Benny K Harman. Benny dinilai telah memberikan sindiran kepada Jokowi soal ijazah.

Diska mengaku bingung polemik ijazah yang berlarut-larut ini justru telah melibatkan banyak orang, termasuk Partai Demokrat. Padahal, kata dia, partainya tidak pernah tahu-menahu soal ijazah ini.

"Kami justru di sini ingin menyampaikan bahwa tidak pernah ada arahan atau apapun untuk ikut dalam polemik ijazah ini," kata Diska dalam program Interupsi di iNews TV, Kamis (27/11/2025).

Dia meluruskan pernyataan Benny K Harman tersebut dalam konteks pembahasan mengenai UU tentang Pendidikan dan Dosen. Salah satunya menyangkut sertifikasi.

Diska mengatakan, pernyataan Benny tersebut juga tidak ada menyebut nama tertentu. Ia merasa bingung mengapa pernyataan tersebut justru dianggap sebagai tuduhan.

"Kami selalu diajarkan politik yang santun. Pak SBY itu selalu melakukan politik yang santun. Sehingga kami merasa bahwa dan tidak pernah ada kepentingan, maksudnya apa kebutuhan Partai Demokrat saat ini untuk ikut dalam polemik yang berlangsung," ujarnya.

 

