Effendi Gazali Sebut Aneh Ijazah Tak Ada Tanda Tangan Pembimbing di Lembar Pengesahan

JAKARTA - Pakar komunikasi politik, Effendi Gazali menyebutkan, ijazah tanpa adanya tanda tangan dosen pembimbing dan dekan di lembar pengesahan merupakan hal aneh.

Ia mengungkapkan hal itu dalam program Rakyat Bersuara bertajuk "Scan Ijazah Jokowi Resmi Ditunjukkan, Asli?" di iNews, Selasa (25/11/2025).

"Aneh. Harus ada (tanda tangannya-red). Tujuan saya ingin mengatakan, kenapa bisa tidak ada tanggalnya, mungkin lupa, oke saya berpikir positif, atau mungkin pembimbing atau dekannya sudah berpulang tidak bisa lagi dimintakan tanda tangannya," ujarnya, Selasa (25/11/2025).

Menurutnya, terkait ijazah Jokowi, sejatinya seseorang untuk mendapatkan ijazah itu harus melalui prosesnya dahulu, diawali mendaftar, kuliah, lalu ada KKN, ada wisuda dan segala macamnya. Di tengah-tengah perjalanan untuk mendapatkan ijazah itu, ada proses pembuatan skripsi.

"(Proses skripsi itu-red) ada perbaikan, kadang-kadang habis ujian skripsi ada perbaikan atau lolos langsung, yang mau saya katakan tugas pada bapak ibu di rumah, coba lihat di semua skripsi kita, itu pasti ada sesudah kita ujian skripsi itu nanti bisa lulus langsung bisa ada perbaikan, tapi kemudian ada tanggal pengesahan dari skripsi kita, yang mana ditandatangani pembimbing, misalnya pembimbing 1, pembimbing 2, lalu dekannya. Ada tanggalnya kok di situ. Ini sahku, mana sahmu," tuturnya.