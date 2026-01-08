Breaking News! Dua Tersangka Kasus Fitnah Ijazah Palsu Temui Jokowi

SOLO – Dua tersangka kasus fitnah ijazah palsu dikabarkan menemui Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Solo, Jawa Tengah, Kamis (8/1/2026) sore. Mereka adalah Eggy Sudjana dan Damai Hari Lubis.

Keduanya datang didampingi pengacaranya, Elida Netty. Turut hadir Ketua Umum Relawan Jokowi (ReJo), HM Darmizal MS, dan Sekjen ReJo, Muhammad Rahmad.

Pantauan di lokasi, kediaman Jokowi di Gang Kutai Utara Nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, tampak steril mulai pukul 15.45 WIB. Gang utama menuju rumah Jokowi terlihat dijaga.

Masyarakat yang biasanya datang hilir mudik ke rumah Jokowi untuk berfoto, untuk sementara tidak diperkenankan masuk. Para wartawan juga hanya diperkenankan memantau dari ujung gang.

Pada saat tertentu, tampak ada kesibukan di depan rumah Jokowi. Namun, wartawan tidak dapat melihat langsung karena ada mobil yang beberapa saat diparkir melintang di tengah jalan. Kejadian itu berlangsung sekitar dua kali.

Beredar kabar pada pukul 16.00 WIB, Jokowi kedatangan tamu spesial. Diduga tamu tersebut datang dan pergi melalui gang sisi barat. Ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, membenarkan bahwa Jokowi kedatangan tamu Eggy Sudjana dan Damai Hari Lubis. Namun, ia enggan mengungkapkan lebih jauh mengenai isi pertemuan tersebut.

“Sore hari ini, Bapak Joko Widodo telah menerima silaturahmi dari Saudara Eggy Sudjana dan Saudara Damai Hari Lubis, didampingi Saudari Elida Netty selaku kuasa hukum Saudara Eggy Sudjana. Pertemuan turut didampingi oleh Bapak Darmizal selaku Ketua Umum Relawan Jokowi (ReJo) dan Bapak Rakhmad selaku Sekretaris Jenderal ReJo,” kata Syarif Muhammad Fitriansyah saat dikonfirmasi.

(Arief Setyadi )