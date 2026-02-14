Roy Suryo Siap Bantu Lukas Bongkar Misteri Satgas Ijazah Palsu Era Jokowi

JAKARTA - Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Roy Suryo, menyatakan dukungannya terhadap langkah Lukas Luwarso yang ingin membongkar misteri yang terjadi pada 2015. Misteri ini berkaitan dengan satgas pemberantasan ijazah palsu.

"Nanti akan kita dorong oleh Trio RRT atau seluruh tim, yaitu apa? Beliau akan membuka misteri tahun 2015," kata Roy Suryo di Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jumat (13/2/2026).

Kala itu, kata dia, pemerintahan di bawah kepemimpinan Jokowi membentuk banyak satuan tugas (satgas). Namun, ada satu satgas yang tidak ditandatangani oleh Jokowi.

"Kecuali satu satgas yang tidak ditandatangani oleh Jokowi, yaitu satgas pemberantasan ijazah palsu," ujarnya.

"Jadi satu kata yang ingin kami sampaikan kepada orang yang masih ngeyel ya, orang yang masih kemudian tidak mau menunjukkan kejujurannya, apalagi alhamdulillah ini hari Jumat yang sangat berkah menyongsong bulan suci Ramadan minggu depan, maka sebaiknya satu kata saja: Tobatlah! mumpung hari baik," tuturnya.

(Arief Setyadi )