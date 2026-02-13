Bonatua Silalahi Bakal Analisis Semua Salinan Ijazah Jokowi

JAKARTA - Bonatua Silalahi menerima tiga salinan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi dari KPU DKI Jakarta dan KPU RI pada Jumat (13/2/2026). Ia mengaku bakal melakukan analisis komparasi terhadap semua salinan ijazah Jokowi tersebut.

"Ini kan pertama, yang sembilan item itu kan disembunyikan waktu itu. Pastinya kita lanjut ke analisis sembilan item ini, berikutnya nanti ada analisis komparasi," ujar Bonatua, Jumat (13/2/2026).

Ia bakal menganalisis sembilan item dari ijazah Jokowi usai menerima salinan ijazah untuk pertama kalinya. Selain itu, ia juga bakal menganalisis komparasi pada semua salinan ijazah Jokowi yang diperolehnya.

Analisis komparasi juga bakal dilakukan terhadap ijazah Jokowi yang pernah diunggah kader PSI, Dian Sandi Utama. Begitu juga dengan salinan ijazah Jokowi yang nanti bakal ia dapatkan dari KPU Solo.

Bahkan, tambah Bonatua, analisis juga akan dilakukan pada salinan ijazah Jokowi yang ada di Polda Metro Jaya. Pasalnya, salinan ijazah Jokowi yang ada di tangan Polda Metro Jaya itu disebut-sebut sebagai ijazah asli milik Jokowi.

"Komparasi antara yang tiga ini, nanti kalau dapat juga yang Solo, kita lakukan analisis komparasi. Tambah lagi kita komparasi ke yang punya Dian Sandi. Nanti syukur-syukur ini akan menjadi diskursus publik, ini akan dikomparasikan ke yang di Polda, yang katanya asli," katanya.

(Arief Setyadi )