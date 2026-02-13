Bonatua Pamer Salinan Ijazah Jokowi dari KPU DKI, Ini Penampakannya!

JAKARTA – Bonatua Silalahi menerima salinan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), dari KPU DKI Jakarta pada Jumat (13/2/2026). Ijazah tersebut digunakan saat Jokowi mencalonkan dirinya sebagai gubernur Jakarta dahulu kala.

Berdasarkan pantauan, salinan ijazah Jokowi itu diserahkan KPU Jakarta pada sekira pukul 15.00 WIB. Bonatua terlihat datang ke KPU Jakarta bersama rombongannya, salah satunya seorang Youtuber Michael Sinaga.

Bonatua lantas memasuki Gedung KPU DKI Jakarta untuk mengambil salinan ijazah Jokowi. Terlihat anggota KPU Jakarta menyambut kedatangannya dan tak lama kemudian memberikan salinan ijazah Jokowi yang telah dilegalisir.

Salinan ijazah tersebut dahulunya digunakan Jokowi untuk maju dalam perhelatan Pilgub Jakarta 2012 silam sebagai Calon Gubernur Jakarta. Ijazah S1 bernomor 1120 itu terlihat dilegalisir dengan cap berwarna merah.

Terlihat ada tiga salinan ijazah Jokowi yang kini dimiliki Bonatua Silalahi, yakni ijazah yang didapatkannya dari KPU Jakarta dan salinan ijazah yang didapatkannya dari KPU RI, mulai dari 2012, 2014, dan 2019. Ia terlihat memajangnya secara berurutan di papan busa.

"Ijazah Bapak Presiden kita yang 2019–2014, Bapak Gubernur kita DKI Jakarta 2012, Bapak Wali Kota kita, Wali Kota Solo tahun 2005–2010. Ini adalah indikasi ijazah Bapak Gubernur tahun 2012 yang kebetulan adalah Bapak Joko Widodo," ujar Bonatua di KPU DKI Jakarta, Jumat 13 Februari 2026.

