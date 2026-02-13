Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bonatua Pamer Salinan Ijazah Jokowi dari KPU DKI, Ini Penampakannya!

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 13 Februari 2026 |16:47 WIB
Bonatua Pamer Salinan Ijazah Jokowi dari KPU DKI, Ini Penampakannya!
Bonatua Silalahi pamer salinan ijazah Jokowi dari KPU DKI Jakarta (Foto: Ari Sandita/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Bonatua Silalahi menerima salinan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), dari KPU DKI Jakarta pada Jumat (13/2/2026). Ijazah tersebut digunakan saat Jokowi mencalonkan dirinya sebagai gubernur Jakarta dahulu kala.

Berdasarkan pantauan, salinan ijazah Jokowi itu diserahkan KPU Jakarta pada sekira pukul 15.00 WIB. Bonatua terlihat datang ke KPU Jakarta bersama rombongannya, salah satunya seorang Youtuber Michael Sinaga.

Bonatua lantas memasuki Gedung KPU DKI Jakarta untuk mengambil salinan ijazah Jokowi. Terlihat anggota KPU Jakarta menyambut kedatangannya dan tak lama kemudian memberikan salinan ijazah Jokowi yang telah dilegalisir.

Salinan ijazah tersebut dahulunya digunakan Jokowi untuk maju dalam perhelatan Pilgub Jakarta 2012 silam sebagai Calon Gubernur Jakarta. Ijazah S1 bernomor 1120 itu terlihat dilegalisir dengan cap berwarna merah.

Terlihat ada tiga salinan ijazah Jokowi yang kini dimiliki Bonatua Silalahi, yakni ijazah yang didapatkannya dari KPU Jakarta dan salinan ijazah yang didapatkannya dari KPU RI, mulai dari 2012, 2014, dan 2019. Ia terlihat memajangnya secara berurutan di papan busa.

"Ijazah Bapak Presiden kita yang 2019–2014, Bapak Gubernur kita DKI Jakarta 2012, Bapak Wali Kota kita, Wali Kota Solo tahun 2005–2010. Ini adalah indikasi ijazah Bapak Gubernur tahun 2012 yang kebetulan adalah Bapak Joko Widodo," ujar Bonatua di KPU DKI Jakarta, Jumat 13 Februari 2026.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/337/3201325/ijazah_jokowi-cuxB_large.jpg
Polemik Ijazah Jokowi, Abdul Gafur: Ada Attention Otoritas untuk Menutupi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/337/3201319/roy_suryo-R1N0_large.jpg
Usai Diperiksa, Peneliti Senior Jamin Penelitian Roy Suryo Cs di Kasus Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/337/3201317/bonatua-sxyL_large.jpg
Relawan Jokowi Semprot Bonatua: Kenapa Tak Teliti Ijazah Mantan Presiden Lainnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/337/3201305/roy_suryo-NqXj_large.jpg
Jokowi Diperiksa di Polres Solo, Roy Suryo: Aneh Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/337/3201258/jokowi-MmtF_large.jpg
Kenapa Jokowi Diperiksa di Polres Solo Terkait Kasus Ijazah? Ini Kata Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/337/3200845/roy_suryo-P2yJ_large.jpg
Gugat KUHP-UU ITE, Roy Suryo Cs Merasa Dikriminalisasi di Kasus Ijazah Jokowi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement