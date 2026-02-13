Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Lubang Raksasa di Aceh Tengah Kian Meluas, Permukiman dan Lahan Pertanian Terancam

Yusradi , Jurnalis-Jum'at, 13 Februari 2026 |08:53 WIB
Lubang Raksasa di Aceh Tengah Kian Meluas, Permukiman dan Lahan Pertanian Terancam
Fenomena sinkhole di Kabupaten Aceh Tengah (foto: dok ist)
ACEH TENGAH – Fenomena sinkhole atau lubang raksasa akibat tanah amblas di Desa Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, terus melebar dan mengancam lahan pertanian warga.

Pergerakan tanah yang belum berhenti membuat luas area terdampak kian bertambah. Setiap hari, tebing longsoran terus menggerus kebun dan lahan pertanian warga hingga mencapai 1 hingga 5 meter.

Sebelumnya, luas lubang raksasa tersebut diperkirakan mencapai sekitar 3.000 meter persegi. Namun kini, kondisinya terus meluas seiring terjadinya longsor susulan.

Sejumlah tanaman yang sebelumnya masih bisa diselamatkan kini tak lagi dapat dijangkau karena sudah masuk ke zona merah yang berbahaya. Warga pun hanya bisa menyaksikan kebun mereka perlahan hilang ditelan longsor.

 

