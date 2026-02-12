KKB Kembali Beraksi! Sopir Tangki Air Bersih Diberondong Tembakan di Yahukimo

JAKARTA – Aksi penembakan kembali terjadi di Papua. Seorang sopir truk tangki air bersih menjadi korban pemberondongan tembakan yang diduga dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), saat melintas di jalur poros Dekai menuju Lopon, Kabupaten Yahukimo.

Insiden mencekam itu terjadi ketika korban tengah menjalankan tugas mengantar suplai air bersih untuk masyarakat Lopon. Di tengah perjalanan, tiba-tiba tembakan dilepaskan dari arah pinggir jalan dan mengenai punggung kiri korban.

Meski terluka, sopir tersebut menunjukkan keberanian luar biasa. Bersama seorang kenek yang mendampinginya, ia tetap melanjutkan perjalanan hingga berhasil mencapai wilayah Lopon demi menyelamatkan diri.

Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Brigjen Faizal Ramadhani, mengecam keras aksi tersebut. Ia menegaskan bahwa aparat tidak akan mentolerir kekerasan terhadap warga sipil, terlebih terhadap mereka yang tengah menjalankan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat.

"Korban adalah masyarakat yang sedang bekerja mengangkut kebutuhan dasar berupa air bersih. Ini tindakan yang tidak bisa ditoleransi. Kami bergerak cepat untuk mengevakuasi korban dan mengamankan situasi. Penegakan hukum akan dilakukan secara tegas terhadap pelaku," ujar Faizal, Kamis (12/2/2026).