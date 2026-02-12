Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

KKB Kembali Beraksi! Sopir Tangki Air Bersih Diberondong Tembakan di Yahukimo

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 12 Februari 2026 |19:02 WIB
KKB Kembali Beraksi! Sopir Tangki Air Bersih Diberondong Tembakan di Yahukimo
Sopir Tangki Air Bersih Ditembaki KKB (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Aksi penembakan kembali terjadi di Papua. Seorang sopir truk tangki air bersih menjadi korban pemberondongan tembakan yang diduga dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), saat melintas di jalur poros Dekai menuju Lopon, Kabupaten Yahukimo.

Insiden mencekam itu terjadi ketika korban tengah menjalankan tugas mengantar suplai air bersih untuk masyarakat Lopon. Di tengah perjalanan, tiba-tiba tembakan dilepaskan dari arah pinggir jalan dan mengenai punggung kiri korban.

Meski terluka, sopir tersebut menunjukkan keberanian luar biasa. Bersama seorang kenek yang mendampinginya, ia tetap melanjutkan perjalanan hingga berhasil mencapai wilayah Lopon demi menyelamatkan diri.

Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Brigjen Faizal Ramadhani, mengecam keras aksi tersebut. Ia menegaskan bahwa aparat tidak akan mentolerir kekerasan terhadap warga sipil, terlebih terhadap mereka yang tengah menjalankan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat.

"Korban adalah masyarakat yang sedang bekerja mengangkut kebutuhan dasar berupa air bersih. Ini tindakan yang tidak bisa ditoleransi. Kami bergerak cepat untuk mengevakuasi korban dan mengamankan situasi. Penegakan hukum akan dilakukan secara tegas terhadap pelaku," ujar Faizal, Kamis (12/2/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/340/3201207//satgas_operasi_damai_cartenz-EmZN_large.jpg
Penembakan Pesawat Smart Air Picu Ketakutan, Puluhan Warga Tinggalkan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/340/3201180//bandara_korowai_ditutup_sementara-FGSs_large.jpg
Imbas Pesawat Smart Air Ditembaki KKB, Penerbangan ke Bandara Korowai Ditutup Sementara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/337/3201167//smart_air-miYE_large.jpg
Jenazah Pilot-Kopilot Smart Air Korban Penembakan KKB Akan Diterbangkan ke Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/337/3201162//kepala_operasi_damai_cartenz_2026_brigjen_faizal_ramadhani-CnQ0_large.jpg
Terungkap! Elkius Kobak Pimpin KKB yang Tembaki Pesawat Smart Air hingga Pilot Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/337/3201159//pesawat_smart_air_ditembak_kkb-8nMU_large.jpg
Detik-Detik Terakhir Pilot Smart Air: Sempat Kirim Sinyal Darurat Sebelum Tewas Ditembak KKB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/337/3201154//kelompok_kriminal_bersenjata-flUL_large.jpg
Pesawat Smart Air Ditembaki KKB Batalyon Kanibal dan Semut Merah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement