Penembakan Pesawat Smart Air Picu Ketakutan, Puluhan Warga Tinggalkan Rumah

JAKARTA – Aksi penembakan terhadap Pesawat Smart Air di Bandara Koroway Batu, Boven Digoel, Papua Selatan, memicu ketakutan warga setempat. Sebanyak 39 orang dilaporkan mengungsi ke Senggo pasca insiden tersebut.

Kepala Satgas Operasi Damai Cartenz, Brigjen Faizal Ramadhani, mengatakan dampak psikologis langsung dirasakan masyarakat sekitar lokasi kejadian.

"Berdasarkan data sementara, 39 warga sempat mengungsi ke arah Senggo karena rasa takut," ujar Faizal, Kamis (12/2/2026).

Ia menambahkan, aparat keamanan hingga kini masih melakukan sterilisasi di area bandara dan sekitarnya guna memastikan situasi benar-benar aman.

"Aparat berupaya mensterilkan lokasi agar masyarakat dapat kembali beraktivitas normal, termasuk tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang selama ini menjadi tulang punggung pelayanan di wilayah tersebut," katanya.