Air Mata Haru Warnai Bantuan Kursi Roda Gek Cenini untuk Warga Jembrana

JEMBRANA – Suasana haru menyelimuti penyerahan bantuan kursi roda kepada warga Yeh Sumbul dan Samblong, di Desa Sangkaragung, Kabupaten Jembrana, Bali. Bantuan tersebut menjadi harapan baru bagi warga yang selama ini hidup dengan keterbatasan mobilitas.

Bagi keluarga penerima, kursi roda bukan sekadar alat bantu, melainkan wujud nyata kepedulian yang sangat berarti. Selama ini, aktivitas sehari-hari mereka kerap bergantung pada bantuan orang lain, mulai dari berpindah tempat hingga mengikuti kegiatan di lingkungan sekitar.

Bantuan kursi roda ini diserahkan oleh Ketua DPD Partai Perindo Jembrana, Ni Ketut Widya Utami, yang akrab disapa Gek Cenini. Ia menyampaikan bahwa bantuan tersebut diberikan setelah pihaknya turun langsung melihat kondisi warga di lapangan.

"Kegiatan sosial seperti ini merupakan bentuk kepedulian kami terhadap kebutuhan nyata masyarakat. Semoga Partai Perindo bisa terus membantu warga yang membutuhkan, khususnya di Jembrana dan Bali pada umumnya," ujar Gek Cenini, Selasa 10 Februari 2026.

Aksi kemanusiaan ini turut mendapat apresiasi dari Ketua DPW Partai Perindo Provinsi Bali, I Ketut Putra Ismail Jaya. Menurutnya, langkah yang dilakukan Partai Perindo Jembrana menunjukkan kepedulian yang lahir dari empati dan kepekaan terhadap kondisi masyarakat.

"Kami ingin Partai Perindo menjadi jembatan harapan bagi masyarakat. Sekecil apa pun bantuan yang diberikan, jika dilakukan dengan tulus, akan memiliki arti besar bagi mereka yang membutuhkan," tuturnya.