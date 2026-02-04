Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tragedi Siswa SD di Ngada Jadi Alarm Dunia Pendidikan, Negara Diminta Hadir Lebih Nyata

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 04 Februari 2026 |14:11 WIB
Tragedi Siswa SD di Ngada Jadi Alarm Dunia Pendidikan, Negara Diminta Hadir Lebih Nyata
Ketua DPW Partai Perindo NTT, Simson A. Lawa (Foto: Dok)
A
A
A

KUPANG – Peristiwa meninggalnya seorang siswa kelas IV sekolah dasar (SD) di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), kembali mengetuk kesadaran publik akan rapuhnya perlindungan anak di tengah tekanan ekonomi. Tragedi yang menimpa bocah berusia 10 tahun itu menyisakan duka mendalam sekaligus menjadi cermin persoalan mendasar dalam sistem pendidikan.

Anak tersebut diduga mengakhiri hidupnya karena tidak mampu membeli buku tulis untuk keperluan sekolah. Peristiwa ini tak hanya menyentuh sisi kemanusiaan, tetapi juga menimbulkan pertanyaan serius tentang peran negara dan lingkungan pendidikan dalam melindungi anak-anak dari keluarga rentan.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo NTT, Simson A. Lawa, menilai kejadian tersebut sebagai peringatan keras bagi dunia pendidikan, khususnya di daerah yang masih bergelut dengan kemiskinan struktural. Menurutnya, pendidikan yang seharusnya menjadi ruang harapan dan kegembiraan justru berubah menjadi sumber tekanan bagi anak.

“Pendidikan seharusnya menjadi ruang aman dan penuh harapan bagi anak-anak. Tapi dalam kasus ini, pendidikan justru berubah menjadi kengerian. Seorang anak kecil mengakhiri hidupnya dan meninggalkan sepucuk surat perpisahan kepada ibunya. Ini tragedi kemanusiaan yang sangat dalam,” ujar Simson di Kupang, Rabu (4/2/2026).

Simson menegaskan, tragedi tersebut tidak bisa dipandang sebagai persoalan individu semata. Ia menilai, kasus ini mencerminkan kegagalan kolektif dalam membangun ekosistem pendidikan yang adil, manusiawi, dan berpihak pada anak-anak dari keluarga kurang mampu.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/340/3195857/perindo-ncEP_large.jpg
Anaknya Ikut Khitanan Massal DPD Perindo Lebak, Orangtua Ucapkan Terima Kasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/337/3194280/perindo-bRZf_large.jpg
Peresmian Kantor DPP Hanura, Sekjen Perindo: Semoga Kerja Sama Politik Terus Terjalin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193742/partai_perindo-1b3A_large.jpg
GKSR Akan Miliki Sekber, Perindo: Agar Partai Non-Parlemen Terkonsolidasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/337/3193719/perindo-wlOT_large.jpg
Kasus Super Flu Terdeteksi di Sejumlah Provinsi, Partai Perindo: Peringatan Dini Lindungi Kesehatan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192512/perindo-0PMJ_large.jpg
Rakerwil DPW Perindo Sumsel, Sekjen: Fokus Penguatan Struktur Partai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190277/partai_perindo-AWlT_large.jpg
Bantu Warga Korban Kebakaran Tambora, Perindo Jakarta: Ringankan Beban Mereka!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement