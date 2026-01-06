Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

GKSR Akan Miliki Sekber, Perindo: Agar Partai Non-Parlemen Terkonsolidasi

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 06 Januari 2026 |00:34 WIB
GKSR Akan Miliki Sekber, Perindo: Agar Partai Non-Parlemen Terkonsolidasi
Sekjen Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah menghadiri pengenalan sekretariat bersama (sekber) Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) yang berlokasi di Jalan HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (5/1/2026). Ia menilai pembentukan sekber ini penting untuk konsolidasi.

"Supaya kita terkonsolidasi. Partai-partai non-parlemen ini menjadi satu kekuatan. Karena kalau kita dilihat dari hasil Pemilu 2024 kemarin, kita adalah urutan ke-7 dengan 11 juta suara. Dan ini cukup signifikan kalau kita melihat dari kekuatan-kekuatan yang ada di dalam aktivitas yang dilakukan pasca Pemilu 2024 kemarin," kata Ferry di lokasi.

Rencananya, Sekber GKSR ini akan diresmikan dalam waktu dekat. Ia menjelaskan, nantinya lokasi tersebut akan digunakan sebagai tempat merumuskan pandangan partai-partai non-parlemen terhadap isu-isu terkini.

"Mudah-mudahan akan memberikan satu kemanfaatan tentunya bagi rakyat, bagi masyarakat secara keseluruhan. Dan ini menjadi bagian dari partai penyeimbang yang memang ada," ujarnya.

Ferry menegaskan, GKSR dibentuk untuk bersinergi dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Jadi kita tidak ada bertolak belakang, tapi kita akan menjadi satu kekuatan yang memang saling bersinergi," ucapnya.

(Arief Setyadi )

      
