Bantu Warga Korban Kebakaran Tambora, Perindo Jakarta: Ringankan Beban Mereka!

JAKARTA - DPW Partai Perindo DKI Jakarta bersama Yayasan Tunas Bangsa Fauziah Hanum memberikan paket sembako untuk warga terdampak kebakaran di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Selasa (16/12/2025). Langkah itu dilakukan untuk meringankan beban para warga.

Ketua Bidang Perempuan dan Anak DPW Perindo DKI Jakarta, Alva Ruslina (Alva Ivo), menjelaskan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya membantu warga terdampak kebakaran di Tambora beberapa waktu lalu. Ia pun berharap bantuan yang diberikan ini bisa bermanfaat.

"Kegiatan hari ini kita membantu warga di Tambora ini yang tertimpa musibah kebakaran. Kita memberikan bantuan, semoga bisa bermanfaat buat mereka. Biar bagaimanapun mereka ini kan bagian dari kami. Jadi kita juga ikut prihatin atas musibah yang terjadi di Tambora ini," tutur Alva usai memberi bantuan.

Dalam bantuan itu, sedianya ada puluhan paket sembako yang terdiri dari beras hingga minyak bagi warga terdampak. Selain kepada warga terdampak, DPW Perindo DKI Jakarta juga memberi paket sembako kepada salah satu lansia berkebutuhan khusus.

Pendiri Yayasan Tunas Bangsa Fauziah Hanum ini berharap paket sembako ini bisa bermanfaat untuk masyarakat. "Karena kan sekarang ini mereka tidak ada bantuan dari mana pun menurut Pak RT," tutur Alva.