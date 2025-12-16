Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bantu Warga Korban Kebakaran Tambora, Perindo Jakarta: Ringankan Beban Mereka!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 16 Desember 2025 |18:48 WIB
Bantu Warga Korban Kebakaran Tambora, Perindo Jakarta: Ringankan Beban Mereka!
DPW Partai Perindo DKI Jakarta bantu korban kebakaran Tambora, Jakarta Barat (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - DPW Partai Perindo DKI Jakarta bersama Yayasan Tunas Bangsa Fauziah Hanum memberikan paket sembako untuk warga terdampak kebakaran di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Selasa (16/12/2025). Langkah itu dilakukan untuk meringankan beban para warga.

Ketua Bidang Perempuan dan Anak DPW Perindo DKI Jakarta, Alva Ruslina (Alva Ivo), menjelaskan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya membantu warga terdampak kebakaran di Tambora beberapa waktu lalu. Ia pun berharap bantuan yang diberikan ini bisa bermanfaat.

"Kegiatan hari ini kita membantu warga di Tambora ini yang tertimpa musibah kebakaran. Kita memberikan bantuan, semoga bisa bermanfaat buat mereka. Biar bagaimanapun mereka ini kan bagian dari kami. Jadi kita juga ikut prihatin atas musibah yang terjadi di Tambora ini," tutur Alva usai memberi bantuan.

Dalam bantuan itu, sedianya ada puluhan paket sembako yang terdiri dari beras hingga minyak bagi warga terdampak. Selain kepada warga terdampak, DPW Perindo DKI Jakarta juga memberi paket sembako kepada salah satu lansia berkebutuhan khusus.

Pendiri Yayasan Tunas Bangsa Fauziah Hanum ini berharap paket sembako ini bisa bermanfaat untuk masyarakat. "Karena kan sekarang ini mereka tidak ada bantuan dari mana pun menurut Pak RT," tutur Alva.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190236/perindo-xkcz_large.jpg
Penuh Kehangatan, Umat Paroki Kumba NTT Terima Bingkisan Pakaian Misa Natal: Terima Kasih Pak Hima Domi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/340/3189272/perindo-wgP9_large.jpg
Semangati Anak Sumba Barat Daya, Yusuf Bora: Kendala Ekonomi Jangan Surutkan Mimpi Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/337/3188253/tama_s-B8Q9_large.jpg
Tama Satrya Langkun Didaulat Jadi Ketua Ikatan Alumni FH Jayabaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187577/perindo-M6UB_large.jpg
Jakarta Kerap Banjir, Legislator Perindo Ingatkan Warga Tak Buang Sampah Sembarangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187563/perindo-T6sb_large.jpg
Didatangi KPUD Jakbar, Ketua DPD Perindo Jakbar: Kita Bersinergi demi Kelancaran Pemilu Mendatang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/337/3183661/perindo_jaktim-F1AS_large.jpg
Bahas Verfak dengan KPU Jaktim, DPD Perindo Jaktim: Kami Pastikan Struktur Sudah Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement