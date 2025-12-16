Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ditunjukkan Ijazah Analog Jokowi di Polda Metro, Roy Suryo: Kami Masih Yakin 99,9 Persen Palsu

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 16 Desember 2025 |00:46 WIB
Ditunjukkan Ijazah Analog Jokowi di Polda Metro, Roy Suryo: Kami Masih Yakin 99,9 Persen Palsu
Roy Suryo (Foto: Puteranegara Batubara/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Pakar telematika Roy Suryo rampung menjalani gelar perkara khusus kasus dugaan fitnah ijazah palsu Presiden ketujuh Joko Widodo (Jokowi). Kegiatan itu berlangsung di Polda Metro Jaya.

Dalam gelar perkara khusus tersebut, Roy Suryo yang berstatus tersangka mengaku ditunjukkan ijazah asli Jokowi versi analog oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya. Namun, ia masih meyakini dokumen tersebut palsu.

"Jadi insya Allah hasil dari kami 99,9 persen palsu, tidak berubah. Bahkan, sampai the last minute kami akhirnya tadi ditunjukkan sebuah barang yang diklaim sebagai ijazah asli analog milik seseorang yang bernama Joko Widodo," kata Roy di Gedung Polda Metro Jaya, Senin (15/12/2025) malam.

Roy menyinggung hobinya di bidang fotografi analog sejak lama. Ia mengklaim sangat memahami proses kerja fotografer di ruang gelap.

"Di barang yang disebut ijazah itu, saya dengan lantang dan tegas mengatakan saya sangat ragu. Bahwa itu usianya sudah lebih dari 40 tahun, tetapi terlihat terlalu tajam, terlalu baru sebagai sebuah foto yang dicetak dengan kertas foto di tahun 80-an," ujar Roy.

Halaman:
1 2
      
