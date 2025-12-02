Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kuasa Hukum Bonatua: Polemik Ijazah Jokowi Jadi Momentum Perbaikan UU Pemilu

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 02 Desember 2025 |21:38 WIB
Kuasa Hukum Bonatua: Polemik Ijazah Jokowi Jadi Momentum Perbaikan UU Pemilu
Kuasa Hukum Bonatua, Ghafur Sangadji (Foto: Ari Sandita/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kuasa Hukum Bonatua, Ghafur Sangadji menyebut polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo menjadi momentum bagi pemegang kekuasaan untuk memperbaiki UU Pemilu. Karena itu, pihaknya mengajukan uji materiil atas Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 (UU Pemilu).

“Kami sudah melakukan rangkaian persidangan di Komisi Informasi Publik, kami memohonkan perubahan undang-undang di MK RI yang intinya supaya polemik ijazah Pak Joko Widodo ini menjadi momentum bagi bangsa Indonesia untuk memperbaiki Undang-Undang Pemilu,” ujarnya, Selasa (2/12/2025).

Sehingga, kata dia, ke depan tidak akan ada lagi Roy Suryo baru yang dengan kemampuan ilmiahnya mampu membongkar satu kepalsuan dokumen ijazah yang digunakan sebagai persyaratan calon presiden tetapi malah dikriminalisasi. Pada Selasa ini, pihaknya menjalani sidang di MK untuk memohonkan revisi atau judicial review terhadap UU Pemilu, khususnya Pasal 169 huruf r yang berkaitan dengan kewajiban KPU melakukan otentikasi ijazah yang belum diatur dalam norma UU Pemilu.

“Jadi, yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu itu sifatnya masih abstrak sehingga melalui permohonan ini diharapkan supaya ke depan KPU ditegaskan di dalam norma Undang-Undang Pemilu, harus dan wajib melakukan otentikasi terhadap semua dokumen, terutama dokumen ijazah yang dimiliki oleh calon presiden dan wakil presiden,” tuturnya.

Ia menerangkan, pihaknya tidak menginginkan lagi ke depan Indonesia dibikin gaduh oleh satu lembar ijazah yang sampai hari ini pun tak jelas. Pihaknya telah menyampaikan perbaikan dari materi permohonan judicial review UU Pemilu yang akhirnya diterima Mahkamah Konstitusi.

“Nanti akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, diplenokan untuk kemudian kami melakukan persidangan. Harapan kami Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini ke depan bisa dimuat di dalam norma putusan Mahkamah Konstitusi bahwa KPU wajib melakukan autentikasi sehingga tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan apakah KPU wajib atau KPU tidak wajib,” katanya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/338/3187384/lemkapi-AOH0_large.jpg
Soal Gelar Perkara Tudingan Ijazah Palsu Jokowi, Lemkapi: Polda Metro Sangat Terbuka!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187337/roy_suryo-l6fM_large.jpg
Jokowi Lulus UGM 5 Tahun, Roy Suryo: Tidak Mungkin IPK 2,5 Lebih Sedikit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187272/viral-7nzy_large.jpg
Semprot UGM karena Tak Libatkan Pihak Eksternal di KHS Jokowi, Hakim: Anda Tidak Independen!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187258/jokowi-5Jj0_large.jpg
Breaking News! KIP Tolak Gugatan Bon Jowi soal Tudingan Ijazah Palsu Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187184/bonatua-CvX1_large.jpg
Bonatua Tegaskan Permintaan Dokumen Penyetaraan Ijazah Gibran untuk Kepentingan Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187173/gibran_rakabuming_raka-WqKa_large.jpg
Soal Kesetaraan Ijazah Gibran, Kemendikdasmen: Dokumen Rahasia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement