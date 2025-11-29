Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

9 Poin Penjelasan Rektor UGM soal Ijazah Jokowi, dari Daftar hingga IPK di Atas 2,5

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 29 November 2025 |10:56 WIB
9 Poin Penjelasan Rektor UGM soal Ijazah Jokowi, dari Daftar hingga IPK di Atas 2,5
Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Rektor UGM Ova Emilia (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA – Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Ova Emilia kembali buka suara terkait ijazah Joko Widodo (Jokowi). Penjelasan ini sekaligus menjawab polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 RI.

“UGM telah dan selalu konsisten menyampaikan informasi sesuai dengan data akademik dan porsi kewenangannya,” dikutip dari akun media sosial UGM, Sabtu (29/11/2025). 

Berikut 9 poin penjelasan UGM mengenai Jokowi:

1.    UGM menerima mahasiswa yang bernama Joko Widodo dan terdaftar pertama kali tanggal 28 Juli 1980.  UGM memiliki bukti penerimaannya.

Pengumuman tersebut juga dapat dilihat di Koran Kedaulatan Rakyat pada tanggal 18 Juli 1980.  

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/338/3186517/jokowi-p0G9_large.jpg
Polda Metro Segera Gelar Perkara Khusus soal Tudingan Ijazah Palsu Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186422/psi-iavs_large.jpg
PSI Tuding Ada Pemasok Bahan Bakar Roy Suryo di Kasus Ijazah Jokowi, Sindir Demokrat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3185007/budi-aN5Q_large.jpg
Roy Suryo Cs Minta Gelar Perkara Khusus, Polda Metro: Hak Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184926/roy_suryo-s8Of_large.jpg
Dicekal ke Luar Negeri, Roy Suryo: Saya Senyum Saja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184909/ijazah_jokowi-MVkg_large.jpg
Ini Alasan Bonjowi Ajukan Sengketa Informasi Publik Terkait Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184760/roy-JkQj_large.jpg
Polda Metro Cekal Roy Suryo Cs ke Luar Negeri Terkait Kasus Ijazah Jokowi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement