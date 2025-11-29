9 Poin Penjelasan Rektor UGM soal Ijazah Jokowi, dari Daftar hingga IPK di Atas 2,5

JAKARTA – Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Ova Emilia kembali buka suara terkait ijazah Joko Widodo (Jokowi). Penjelasan ini sekaligus menjawab polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 RI.

“UGM telah dan selalu konsisten menyampaikan informasi sesuai dengan data akademik dan porsi kewenangannya,” dikutip dari akun media sosial UGM, Sabtu (29/11/2025).

Berikut 9 poin penjelasan UGM mengenai Jokowi:

1. UGM menerima mahasiswa yang bernama Joko Widodo dan terdaftar pertama kali tanggal 28 Juli 1980. UGM memiliki bukti penerimaannya.

Pengumuman tersebut juga dapat dilihat di Koran Kedaulatan Rakyat pada tanggal 18 Juli 1980.