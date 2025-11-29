Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hafithar, Bocah SD yang Viral Naik KRL dari Tangerang Bertemu Wagub Rano

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 29 November 2025 |02:05 WIB
Hafithar, Bocah SD yang Viral Naik KRL dari Tangerang Bertemu Wagub Rano
Hafithar saat bertemu Wagub Rano Karno (foto: dok ist)
JAKARTA - Seorang siswa sekolah dasar (SD) bernama Hafithar viral di media sosial lantaran harus berangkat sekolah dari Tangerang ke Klender setiap hari. Rutinitas yang dijalani bocah tersebut membuat dirinya sampai diundang oleh Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno.

Melalui akun Instagram pribadi Rano Karno @si.rano, terlihat Hafithar yang diantar oleh sang guru bertemu dengan pria yang akrab disapa Si Doel. Rano pun menyambut kedatangan Hafithar di kantornya dengan penuh antusias.

“Ini dia nih yang bapak nonton tiap hari, hebat kamu nak," kata Rano seraya bersalaman dengan Hafithar.

Rano kemudian menanyakan rutinitas Hafithar selama berangkat dari tempat tinggalnya di Tangerang menuju sekolahnya di Jakarta. Kepada Rano, Hafithar menceritakan bahwa ia harus berangkat sejak pukul 03.00 dini hari agar bisa sampai di sekolah tepat waktu.

“Jam berapa jalan dari rumah?” tanya Rano.

“Jam 3 subuh,” jawab Hafithar.

 

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
bocah SD viral Wagub Rano Karno
