INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Viral Kayu Gelondongan Terseret Banjir di Tapanuli, MPR: Aparat Harus Tindaklanjuti!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 29 November 2025 |17:03 WIB
JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menanggapi soal temuan kayu gelondongan yang terseret banjir di Sumatera Utara. Ia pun meminta, aparat penegak hukum (APH) bisa menelusuri asal-usul kayu tersebut. Peristiwa itu viral di media sosial.

"Ya bahwa perlu adanya apa tindak lanjut dari permasalahan yang sekarang kita sudah lihat adanya kayu gelondongan yang sudah sangat apa nyata di depan mata kita, sumbernya dari mana," ujar Eddy saat ditemui di sela-sela acara CIFP 2025 di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (29/11/2025).

Menurutnya, aparat penegak hukum harus bisa mengecek perizinan dan kegiatan pembalakan liar bila kayu gelondongan itu legal.

"Kalau itu adalah sumber legal, ya kita bisa telusuri dari perizinannya, dari kegiatan-kegiatannya yang secara dilakukan secara sah," katanya.

Namun, Wakil Ketua Umum PAN ini menilai, perlu ada tindakan tegas bila kayu gelondongan itu ilegal. Menurutnya, tindakan tegas itu perlu untuk memberi efek jera.

"Tetapi kalau ternyata itu dilakukan di luar jalur hukum dan ketentuan yang berlaku, saya kira perlu ada penegakan hukum yang kuat dan konsekuen agar ada efek jeranya. Jangan sampai terjadi lagi di kemudian hari," tandasnya.

 

