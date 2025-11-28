Usai Dirujak Netizen, Oxford Cantumkan Peneliti Indonesia Terkait Penemuan Rafflesia Hasseltii

JAKARTA - Kampus Oxford University akhirnya mencantumkan nama peneliti asal Indonesia terkait penemuan bunga langka Rafflesia Hasseltii. Hal ini setelah Oxford dikritik masyarakat Indonesia di media sosial.

Diketahui, postingan Oxford terkait penemuan Rafflesia hasseltii di Sumatera Barat (Sumbar) tak mencantumkan satu pun nama peneliti lokal yang terlibat.

Hal ini menuai amarah warganet Indonesia. Bahkan, mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, turun tangan. Lewat komentar tajamnya, dia menegaskan: ilmuwan Indonesia bukan figuran.

Padahal peneliti Oxford yang terjun langsung, Chris Thorogood, justru memberi kredit lengkap di akun pribadinya.

Terkait hal ini, Oxford kemudian membuat unggahan baru. Dalam postingan terbarunya, disebutkan para peneliti Indonesia yang terlibat beserta sang pemandu.

"Minggu lalu, Chris Thorogood bekerja sama dengan pahlawan konservasi lokal Septian (Deki) Andriki dan pemandu lokal mereka Iswandi dari melihat Rafflesia hasseltii di Sumatra," demikian keterangan postingan tersebut, dikutip pada Jumat (28/11/2025).

"Ekspedisi mereka didukung oleh Joko Witono dan Agus Susaty, yang bimbingannya membantu mewujudkan perjalanan ini. Melihat bunga ini mekar merupakan pencapaian tim yang luar biasa," katanya.