Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Satlantas Polres Tanjung Priok Dicatut di Surat Minta THR, Kapolres Buka Suara!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 05 Maret 2026 |12:59 WIB
Viral Satlantas Polres Tanjung Priok Dicatut di Surat Minta THR, Kapolres Buka Suara!
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Viral di media sosial beredarnya surat menggunakan kop logo kepolisian dan mengatasnamakan Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang berisikan permintaan THR. Polisi memastikan pihaknya tidak pernah mengeluarkan surat tersebut.

Dalam foto yang dilihat, surat tersebut ditujukan kepada pimpinan perusahaan di wilayah Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam isi surat tersebut tertulis bahwa Satlantas Polres Pelabuhan Tanjung Priok berharap bantuan tunjangan hari raya Idul Fitri 1447 H.

Pada bagian bawah surat tersebut terdapat tanda tangan lengkap dengan cap berwarna biru. Namun, keterangan tanda tangan pada surat tersebut hanya bertuliskan staf, tidak seperti biasanya yang ditulis nama lengkap dan jabatan dari petugas berwenang sebuah instansi.

Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Aris Wibowo memastikan tidak pernah mengeluarkan surat tersebut. “Kami dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok tidak pernah mengeluarkan surat tersebut," kata Aris Wibowo, Kamis (5/3/2026).

Aris menjelaskan pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan pengurus Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo). Ia juga mengatakan sudah memberikan penjelasan agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/338/3204913/viral-Tgrw_large.jpg
Viral Oknum TNI Todongkan Pistol ke Driver Online di Serpong, Begini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/338/3204637/aniaya-c5eH_large.jpg
Viral Majikan Aniaya ART di Sunter Jakut, Diduga Gara-Gara Tempat Ibadah Dikotori
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/337/3204192/kpk-es4K_large.jpg
Viral Mobil Dinas Gubernur Kaltim Rp8,5 Miliar, KPK Akhirnya Turun Tangan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/338/3204008/viral-TLej_large.jpg
Warga Protes Suara Bising, Lapangan Padel di Pulomas Disegel Permanen!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/338/3203685/viral-zdkS_large.jpg
Pelaku Penganiayaan 3 Petugas SPBU di Jaktim Ngaku Jenderal, Nih Tampangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/337/3203596/kerjasama_ri_as-gYJ6_large.jpg
Awas Narasi Liar, Publik Diminta Cermati Naskah Kerjasama RI–AS
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement