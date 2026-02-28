Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Viral Mobil Dinas Gubernur Kaltim Rp8,5 Miliar, KPK Akhirnya Turun Tangan!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 28 Februari 2026 |13:36 WIB
Viral Mobil Dinas Gubernur Kaltim Rp8,5 Miliar, KPK Akhirnya Turun Tangan!
Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud/ist
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi viralnya kendaraan dinas Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud yang disebut-sebut bernilai Rp8,5 miliar. KPK mengaku turut memantau perkembangan pemberitaan terkait hal tersebut.

"Itu memang cukup ramai di media sosial dan kami juga mengikuti isu pemberitaannya," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Sabtu (28/2/2026).

Budi mengingatkan, bahwa sektor pengadaan barang dan jasa kerap menjadi area rawan terjadinya tindak pidana korupsi. Masih kata Budi, praktik korupsi dalam pengadaan bisa terjadi dalam berbagai bentuk.

"Pengondisian, penyimpangan, mark-up harga, hingga downgrade spesifikasi. Itu semua harus benar-benar kita lihat, apakah seluruh mekanisme sudah dijalankan sebagaimana mestinya," ujar Budi.

Selain itu, Budi menekankan bahwa setiap pengadaan barang dan jasa harus mempertimbangkan aspek kebutuhan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/338/3204008/viral-TLej_large.jpg
Warga Protes Suara Bising, Lapangan Padel di Pulomas Disegel Permanen!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/338/3203685/viral-zdkS_large.jpg
Pelaku Penganiayaan 3 Petugas SPBU di Jaktim Ngaku Jenderal, Nih Tampangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/337/3203596/kerjasama_ri_as-gYJ6_large.jpg
Awas Narasi Liar, Publik Diminta Cermati Naskah Kerjasama RI–AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/337/3203462/viral-oG4D_large.jpg
Viral Guru Honorer SD Jadi Tersangka karena Rangkap Jabatan Pendamping Desa, DPR Geram!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/338/3203452/viral-1VJz_large.jpg
Viral Oknum Polisi Pukuli Tiga Pegawai SPBU di Jaktim hingga Giginya Patah, Begini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/22/340/3203018/viral-nKHU_large.jpg
Viral Bule Cantik Ngamuk Dengar Tadarusan, MUI: Jaga Kearifan Lokal!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement