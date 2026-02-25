Pelaku Penganiayaan 3 Petugas SPBU di Jaktim Ngaku Jenderal, Nih Tampangnya!

JAKARTA - JM (31) pelaku penganiayaan terhadap pegawai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di kawasan Jakarta Timur ditangkap polisi. Pelaku yang mengaku sebagai Jenderal ternyata seorang pekerja rental.

Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Alfian Nurrizal mengatakan pelaku ditangkap di kawasan Bekasi, Jawa Barat tak lama berita penganiayaan viral. Saat ditangkap, Alfian langsung melakukan interogasi kepada pelaku.

"Terus kamu ngomong apa?" tanya Alfian dikutip dalam akun Instagram pribadinya @alfiannurizal.id, Rabu (25/2/2026).

"Mobil Jenderal," jawab pelaku JM.

"Terus maksud kamu Jenderal apa? TNI atau polisi?" tanya Alfian lagi.

"Tidak sebut instansi. Cuma sebut Jenderal," sambung JM.

Alfian juga mencecar soal penganiayaan yang dilakukan JM. Dalam pengakuannya JM mengaku terlebih dulu ditarik baju hingga memantik emosinya.

"Kamu kenapa tadi melakukan penganiayaan kepada pegawai itu?" tanya Alfian.

"Karena ditarik duluan pak," ungkap JM.