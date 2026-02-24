JAKARTA – Polisi menangkap pria berinisial JMH, pelaku pemukulan terhadap petugas SPBU di kawasan Cipinang, Jakarta Timur. Polisi menyebut pelaku menggunakan pelat nomor palsu saat mencoba mengisi bahan bakar minyak (BBM).
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan, nomor polisi yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya.
"Nomor polisi yang digunakan pada kendaraan juga tidak sesuai peruntukannya," kata Budi kepada wartawan, Selasa (24/2/2026).
"Hasil pencocokan barcode tidak sesuai dengan nomor polisi kendaraan, sehingga pengisian tidak dapat dilakukan sesuai ketentuan," ujarnya.